МЧС: Подростка эвакуировали с маршрута «Голубые озёра» на Камчатке

Сводная группа спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России и краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», общей численностью 17 человек. выдвинулась на помощь по следам туристов на маршруте «Голубые озера» в Елизовском районе

«Участники пешего похода сообщили о плохом самочувствии несовершеннолетнего и смогли предоставить спасателям точные координаты. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства оперативно добрались до места. Часть пути спасатели преодолели на высокопроходимой технике и квадроциклах, часть пути - прошли пешком», — рассказали технические подробности спасоперации в МЧС

На месте подростка осмотрел фельдшер Камчатского спасательного центра МЧС России.

«Для обезболивания и предотвращения дальнейшего развития отёка конечностей ему были наложены давящие повязки. Затем спасатели на носилках эвакуировали парня до ожидающей техники, а после - доставили до города Елизово, где передали родственникам», — говорится в сообщении.