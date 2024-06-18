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  4. Главное правило для занятий физкультурой — медики рекомендуют

Главное правило для занятий физкультурой — медики рекомендуют

18:20
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Главное правило для занятий физкультурой — медики рекомендуют

Одно из главных правил, которое поможет не бросить занятия спустя неделю, - правильный выбор вида спорта. Это позволит активизировать дофаминовую систему, и физическая активность превратится из тяжелой повинности в источник удовольствия и радости.

Занятия спортом – это не обязательно походы в тренажерный зал и силовые тренировки до изнеможения. Можно выбрать не столь изнурительный и намного более приятный вид физической активности. Например, это может быть: плавание в бассейне, любые водные виды спорта, командные спортивные игры – баскетбол, волейбол, хоккей, катание на коньках и лыжах, настольный теннис, езда на велосипеде, скандинавская ходьба.
В занятиях спортом для поддержания общего тонуса и хорошего настроения важен не столько его вид, сколько регулярность. Привычку к тренировкам поможет выработать расписание, а еще лучше – покупка абонемента, ведь в этом случае стимулом станет еще и нежелание терять уже заплаченные деньги.

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