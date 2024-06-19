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  4. Дополнительные стимулы для занятий физкультурой — рекомендации врачей

Дополнительные стимулы для занятий физкультурой — рекомендации врачей

11:55
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Дополнительные стимулы для занятий физкультурой — рекомендации врачей

Есть рекомендации, которые помогут продолжать занятия и получать удовольствие. Например, место, где проходят тренировки, может как стимулировать активность, так и гасить её. В нем должно быть удобно, комфортно во всем, начиная от оборудования и заканчивая музыкой, которая звучит.

Если тренировки проводятся дома, нужно выделить отдельное пространство для них, что возможно даже в небольшой квартире. Если на улице – это может быть парк, роща, берег моря или специально оборудованная площадка.

Экипировка должна быть удобной и красивой, позволяющей получать удовольствие от собственного внешнего вида. Не стоит жалеть времени на выбор качественной одежды для занятий спортом: дышащей, изготовленной из специальных тканей, обеспечивающих удобство даже во время интенсивных тренировок.
Начинать занятия лучше не в одиночку. Хорошая компания – это и дополнительная мотивация, и элемент соревновательности, и взаимопомощь, и возможность обсудить достижения. Если нет в окружении единомышленников, можно выбрать групповой вид спорта.

Не нужно перенапрягаться. Слишком высокий темп тренировок – одна из самых частых причин, по которой многие быстро бросают их. Чтобы найти правильный ритм, стоит проконсультироваться с опытным тренером, который поможет рассчитать нагрузки. Особенно это важно для тех, кто долго вел малоподвижный образ жизни.

Отличный способ поддержать мотивацию – контролировать прогресс. Нужно отмечать любые изменения в самочувствии, весе или объемах тела, чтобы заметить, как они меняются.

Программу тренировок нужно время от времени менять. Это необходимо не только для того, чтобы развивать разные группы мышц, но и чтобы не заскучать, чтобы активность не переставала быть источником удовольствия и радости.

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