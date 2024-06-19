Что такое рациональный режим ЗОЖ — поясняют медики

Приспособительные реакции организма – а именно они отвечают за готовность воспринимать перемены в образе жизни – во многом определяются загруженностью мозга. Чтобы организм проще перестроился на новый лад, важно обеспечить мозгу и телу полноценный отдых, в том числе с помощью соблюдения режима.

Здоровый сон 7-8 часов - норма взрослого человека. Восстановление сил и энергии во время ночного сна не может быть компенсировано никаким другим видом отдыха.



Приемы пищи в одно и то же время – 5-6 раз небольшими порциями. Благодаря этому организм вырабатывает условный рефлекс и начинает тратить столько энергии, сколько получает, не откладывая про запас в виде жира.



Чередование работы и отдыха. Восстановление сил организму нужно не только ночью, но и в течение дня. Трудоголизм – верный путь к нервному истощению и выгоранию.



Режим может быть выполнимым, только если он соответствует потребностям человека – состоянию здоровья, личным интересам, работоспособности. Понимание собственных циркадных (суточных) биоритмов, по которым функционируют нервная и гормональная системы, позволит выработать удобный режим, соблюдать который будет несложно.