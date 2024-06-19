Представители конфессий и межнациональных объединений ДФО собрались в Хабаровске на форум «Разговоры о важном для взрослых» 

Окружной форум народов Дальневосточного федерального округа «Разговоры о важном для взрослых», открылся в Хабаровске. Его участниками стали свыше 400 представителей конфессий и межнациональных объединений, а также представители КМНС из всех 11 регионов Дальнего Востока

Темой для обсуждения и принятия решений станет вопрос о привлечении к воспитанию патриотизма в гражданском обществе представителей различных конфессий и национальных объединений России. Это позволит еще теснее сплотиться жителям ДФО для достижения победы России в СВО.

Поддержать делегатов в работе форума приехали федеральные лидеры общественного мнения, военкоры, специалисты в сфере информационно-пропагандистских противостояний.

Деловую программу форума открыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Он зачитал приветственный адрес Юрия Петровича Трутнева, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Дальний — Восток огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Каждый народ самобытен, интересен, ценен, в каждом регионе свои обычаи и традиции, устои и уклад. Но все мы – граждане одной страны, великой и прекрасной России. Нас объединяет культурное наследие и историческое прошлое, Пушкин и Гоголь, Глинка и Чайковский, Менделеев и Гагарин, пятилетки за три года и победа Советской Армии над нацизмом, и, конечно, любовь Родине, причастность к ее судьбе, ее достижениям и невзгодам», — заявил полпред в ДФО.

В своем выступлении Григорий Куранов рассказал, что к воспитанию, к сплочению народа ведут три важнейшие фазы: информирование, вовлечение и мотивация. Особой важностью сегодняшнего мероприятия является не только диалог, но и набор практических навыков, с которыми выйдут его участники.

«Уверена, что сегодняшний день станет точкой отсчета для новых идей, желаем вам всем плодотворной работы, интересных обсуждений. Мы вместе, мы едины и в этом наша сила. Враг будет разбит, и победа будет за нами!», — заявила Елена Евтюхова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Отметим, что форум «Разговоры о важном» впервые проводится в Дальневосточном Федеральном округе по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева