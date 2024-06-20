Выставка «Видеть и любить мир» откроется сегодня в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском сегодня откроется выставка «Видеть и любить мир». Увидеть её можно в Камчатском краевом художественном музее. Экпозиция посвящена 85-летию камчатских художников Павла Елизова (1939 г.р.) и Александра Турчевского (1939-2014). Их объединяла многолетняя дружба и общий источник творческого вдохновения – камчатская природа. Пейзаж стал основным жанром, через который они передавали своё видение мира, чувства и настроение.

В залах музея посетители увидят камчатские пейзажи живописца Павла Елизова – необыкновенные по красоте и гармонии цветовой гаммы, а также гравюры Александра Турчевского – небольшие по размеру пейзажи, но вмещающие огромные пространства, дальние горизонты, жизнь неба и земли. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Камчатского края. Там добавили, что на выставке представлены более 60 произведений из собрания Камчатского краевого художественного музея, Камчатского краевого объединенного музея и из частных коллекций.

Выставка будет работать до 21 июля 2024 года на улице Ленинской, 62.Телефон для справок: 42-42-88, 42-30-35.