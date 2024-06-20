Завершен ремонт дороги на подшефной Камчатке территории в ДНР

В ДНР завершен ремонт дороги на подшефной Камчатке территории. В нормативное состояние привели участок автомобильной трассы межмуниципального значения «Светлодарск – Мироновка – /на Попасную/». Восстановлено 4,3 километра дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Камчатки.

«Дорога имеет важное значение для жителей округа, она обеспечивает связь между населенными пунктами, проезд экстренных служб. Дорожниками региона-шефа была произведена замена верхних слоев асфальтобетона и укрепление обочин на всем протяжении участка. В ближайшее время здесь планируется нанести дорожную разметку и пешеходные переходы, установить дорожные знаки. Также в ходе рабочей поездки в муниципальный округ провели осмотр временного сооружения через реку Лугань с водопропускной трубой в посёлок городского типа Мироновское. По оценке специалистов, на сегодня труба справляется с существующим потоком воды, временное сооружение обеспечивает проезд автотранспорта. Работники ГКУ прорабатывают техническую возможность по увеличению пропуска воды. Капитальный ремонт сооружения запланирован на 2025 год», - сообщил руководитель ГКУ ДНР «Служба автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин.

Напомним, Камчатский край взял шефство над двумя населёнными пунктами в ДНР — городом Светлодарском и посёлком городского типа Мироновским. На территории населённых пунктов работает группа Камчатского края, проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, а также ведётся работа по организации поездок детей в оздоровительные лагеря.