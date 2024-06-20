Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сегодня выступит с ежегодным отчётом

Сегодня, 20 июня, губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступит перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчётом о работе правительства региона. В своём выступлении руководитель края расскажет о выполнении национальных проектов, мерах социальной поддержки жителей и экономическом развитии региона. Особое внимание Владимир Солодов уделит поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

На заседании будут присутствовать члены краевого парламента, руководители исполнительных органов власти, предприятий и организаций, главы муниципальных районов, представители общественности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Трансляция будет вестись на личных страницах главы региона в социальных сетях и RuTube-канале правительства Камчатского края, а также в эфире местных телеканалов «41 Регион», «Камчатка 1» и «Россия 24». Начало в 15 часов.