Основные формы занятий производственной гимнастикой — рассказывают медики

Возможностей выполнять активные физические упражнения на рабочем месте в большинстве случаев немного. Однако существуют формы гимнастики, применимые в ограниченном пространстве.

Вводная гимнастика. Ее цель - ускорить протекание физиологических процессов в организме и повысить функциональную готовность к работе. Гимнастика перед работой позволяет сократить период врабатываемости при различных видах труда. Продолжительность – до 10 минут.



Физкультурная пауза. Для людей, занятых однообразным трудом, полезно проводить две физкультурные паузы: первую за 1,5-2 ч до обеденного перерыва, вторую - за такое же время до конца смены. С помощью физкультурных пауз обеспечиваются условия активного отдыха, снижается профессиональное утомление. На занятие отводится до 10 мин.



Физкультминутки имеют целью усиление деятельности функциональных систем организма, устранение застойных явлений в мышцах. Они состоят из 2-3 упражнений и проводятся там, где невозможно проводить физкультурные паузы организованно.



Микро-паузы, проводимые в течение 20 - 30 секунд непосредственно на рабочем месте в виде расслабления или выполнения 1-2 движений, снимают местное утомление мышц, принимающих основное участие в производственной деятельности.