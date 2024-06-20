Ирина Яровая: здоровье и безопасность детей — самое важное!

«Необходимо повысить уровень гарантий и законодательно на федеральном уровне установить единые универсальные требования к организации закупок для школ, детских садов и социальных учреждений. Потому что речь идет о самом важном – здоровье и безопасности детей», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая в рамках совещания с профильными министерствами и ведомствами, посвященного подготовке законопроекта об обеспечении школьников качественным питанием, которое состоялось 18 июня.

«В 2020 году мною был разработан закон «о качестве и безопасности пищевых продуктов», где мы впервые установили определение «здоровое питание» и закрепили требование, согласно которому ценность продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста», — напомнила вице-спикер ГД.

«В рамках работы Совета Законодателей мы провели мониторинг того, как организовано детское питание во всех регионах. И вот какие данные мы получили: в целом на территории РФ за период 2023-2024 гг. выявлено 7003 нарушений у поставщиков продуктов питания. Это и поставка продуктов без необходимых документов, без соответствующей маркировки, вопиющие случае поставки продуктов с нарушением срока годности или, что недопустимо, замены одной продукции на другую, более низкого качества, чем в контракте» — сообщила Ирина Яровая.

«Кроме того, за год зафиксировано 530 эпизодов возврата продукции из школ. Вот только некоторые примеры: в Челябинской области у поставщиков снято с реализации и не допущено для поставки в школы – 17,8 тонн продукции; В Свердловской области – снято с реализации у поставщиков более 8,7 тонн продукции. В Республике Тыва в сентябре 2023 г. из-за замены продукта поставки в школу без сопроводительного документа, в больницу госпитализировано 6 человек, из них 5 детей. В Курганской области возбуждено уголовное дело по 16 эпизодам ч.1, ч. 3 ст. 317 УК РФ в отношении юрлица, которое осуществляло закупку субпродуктов импортного происхождения, переводило их в продукцию собственного производства с незаконно измененными датами выработки и годности и поставляло в школы», — подчеркнула вице-спикер ГД.

«Случаи нарушения санитарного законодательства, а также возвраты некачественной поставленной продукции отмечены почти во всех субъектах РФ! При этом, как следует из писем регионов, вся продукция закупается и поставляется в строгом соблюдении законодательства РФ. Предлагаю на уровне закона ввести обязанность установления дополнительных качественных характеристик к пищевым продуктам при закупках в школы и детские сады, социальные учреждения. Кроме того, предлагаем определить обязанность заказчика устанавливать требования к гарантийному сроку пищевых продуктов. Правовое регулирование вопросов организации питания детей должно быть направлено на защиту интересов ребенка и формировать единые критерии и требования, обеспечивающие производство, закупки и реализацию качественного детского питания в целом на потребительском рынке и в системе организованного детского питания в учреждениях», — предложила зампред ГД.

Кроме того, по мнению Ирины Яровой необходимо «установить запрет на участие в процессе обеспечения детей питанием в школах и детских садах лицам, имеющим судимость по преступлениям за нарушения санитарно-эпидемиологических правил или привлеченным к административной ответственности за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Сегодня ключевая задача, которая поставлена Президентом - это решение вопросов в сфере демографии. По статистике, именно в детском возрасте у детей появляются заболевания, связанные с расстройством ЖКТ, с неправильным питанием. Наша задача - обеспечить здоровое развитие детей. Кроме того, бессмысленно тратить государственные деньги на продукты питания, по которым дальше будут идти судебные тяжбы, по которым будет идти возврат, уголовные дела. Это заведомо неэффективные, неразумные инвестиции. Следовательно, процедура, которую мы предлагаем, позволит и обеспечить более рачительное, умное, эффективное использование бюджетных средств, потому что они сразу будут идти на обеспечение качественного питания», — заключила Ирина Яровая.

Министерство финансов, министерство просвещения, ФАС, Роспотребнадзор, НИИ детского питания и регионы согласились с тем, что данный вопрос требует дополнительного правового регулирования. Кроме того, участники совещания договорились, что Роспотребнадзор и регионы до конца недели дополнительно направят свои предложения.