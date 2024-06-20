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  4. Семьи с тремя и более детьми на Камчатке получат до миллиона рублей на погашение ипотеки

Семьи с тремя и более детьми на Камчатке получат до миллиона рублей на погашение ипотеки

14:55
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Семьи с тремя и более детьми на Камчатке получат до миллиона рублей на погашение ипотеки

В Камчатском крае сегодня принят закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Его одобрили депутаты краевого Законодательного собрания на 33-й сессии.

О новой мере социальной поддержки семей с тремя и более детьми рассказала председатель регионального парламента Ирина Унтилова.
«Сегодня на сессии Законодательного Собрания принят закон о мерах поддержки семей с детьми. Мы говорим о погашении ипотечного кредитования. Напомню, когда наш президент был в Анадыре, на Чукотке, именно там родилась идея о том, что надо поддержать многодетные семьи, которые имеют ипотеку. Тогда появилось поручение президента о том, чтобы эта мера была распространена на конкретные регионы. Поэтому сейчас наш Камчатский край вошел в пилотный проект. Поручение главы государства реализовано в виде регионального закона, в соответствии с которым каждая семья, где в период с 1 января 2024 года по 2026 год рождаются третий или последующие дети, имеет право на получение до миллиона рублей на погашение ипотечного кредитования», – пояснила Ирина Унтилова.
Она подчеркнула, что к семьям не будут предъявляться требования по уровню среднедушевого дохода.
«Здесь очень важно, что нет принципа нуждаемости и доходности. Выплату может получить любая семья, где в этот период появится третий и последующие дети. Это показывает заинтересованность государства в том, чтобы Дальний Восток развивался, здесь рождались дети и создавались большие семьи»,– прокомментировала Ирина Унтилова.
Средства на полное или частичное погашение ипотечных кредитов составят до миллиона рублей, в том числе 550 тысяч – из регионального бюджета и 450 тысяч – из федерального. Целевая выплата будет предоставляться однократно на покупку жилья на территории Камчатского края. Закон вступает в силу 1 июля 2024 года. Порядок обращения многодетных семей за получением выплаты будет разработан Правительством Камчатского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания.

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