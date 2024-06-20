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  4. Адаптивная физкультура – незаменимый помощник для людей с инвалидностью. Рекомендации врачей

Адаптивная физкультура – незаменимый помощник для людей с инвалидностью. Рекомендации врачей

14:50
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Адаптивная физкультура – незаменимый помощник для людей с инвалидностью. Рекомендации врачей

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