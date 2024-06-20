Адаптивная физкультура – незаменимый помощник для людей с инвалидностью. Рекомендации врачей 20.06.2024 14:50 11 Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях: Комментарии Написать комментарий Нет комментариев. Ваш будет первым! Ваше имя E-mail для ответов Отправить Отменить Предпросмотр 19.06.2024 Дополнительные стимулы для занятий физкультурой — рекомендации врачей 02.05.2024 Как уберечься от ЗППП? Врачи дают рекомендации 03.06.2024 Научите детей здоровому и правильному образу жизни — рекомендации медиков 18.06.2024 Как физкультура влияет на людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и с болезнью