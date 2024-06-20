Отчёт Владимира Солодова начался с самой важной для всей страны темы СВО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в данный момент выступает с отчётом о деятельности регионального правительства перед Законодательным собранием Камчатского края в прямом эфире. После приветственных слов глава региона перешёл на важнейшую для всей страны тему — поддержку военнослужащих, которые несут службу в зоне специальной операции.

«Сегодня в зоне специальной военной операции несут службу не только профессиональные военные, но и наши коллеги, друзья, простые граждане Камчатского края, которые сочли своим долгом встать на защиту Родины. Мы, безусловно, гордимся нашими земляками и бесконечно благодарны за их мужество и отвагу. Доблестно и самоотверженно выполняют свой воинский долг бойцы нашей прославленной 40-й бригады морской пехоты. Напомню, в июле прошлого года Президент Российской Федерации своим указом присвоил ей звание гвардейской», — сказал Владимир Солодов.

Прямо сейчас ежегодный отчёт губернатора Камчатского края перед камчатским парламентом. Трансляция ведётся на личных страницах главы региона в социальных сетях и RuTube-канале правительства Камчатского края, а также в эфире местных телеканалов «41 Регион», «Камчатка 1» и «Россия 24».

На публичном отчёте присутствуют представители Законодательного собрания Камчатского края, руководители исполнительных органов власти, предприятий и организаций, главы муниципальных районов, представители общественности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.