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  4. Отчёт Владимира Солодова начался с самой важной для всей страны темы СВО

Отчёт Владимира Солодова начался с самой важной для всей страны темы СВО

15:55
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Отчёт Владимира Солодова начался с самой важной для всей страны темы СВО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в данный момент выступает с отчётом о деятельности регионального правительства перед Законодательным собранием Камчатского края в прямом эфире. После приветственных слов глава региона перешёл на важнейшую для всей страны тему — поддержку военнослужащих, которые несут службу в зоне специальной операции.

«Сегодня в зоне специальной военной операции несут службу не только профессиональные военные, но и наши коллеги, друзья, простые граждане Камчатского края, которые сочли своим долгом встать на защиту Родины. Мы, безусловно, гордимся нашими земляками и бесконечно благодарны за их мужество и отвагу. Доблестно и самоотверженно выполняют свой воинский долг бойцы нашей прославленной 40-й бригады морской пехоты. Напомню, в июле прошлого года Президент Российской Федерации своим указом присвоил ей звание гвардейской», — сказал Владимир Солодов.
Прямо сейчас ежегодный отчёт губернатора Камчатского края перед камчатским парламентом. Трансляция ведётся на личных страницах главы региона в социальных сетях и RuTube-канале правительства Камчатского края, а также в эфире местных телеканалов «41 Регион», «Камчатка 1» и «Россия 24».
На публичном отчёте присутствуют представители Законодательного собрания Камчатского края, руководители исполнительных органов власти, предприятий и организаций, главы муниципальных районов, представители общественности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

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