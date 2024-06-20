Камчатка передала на фронт оборудование почти на полмиллиарда рублей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе отчёта перед Законодательным собранием региона заявил, что около полумиллиарда рублей Камчатка направила на закупку необходимого оборудования и вещей для участников специальной военной операции. В числе того, что закупили для нужд фронта — более 13 тысяч единиц экипировки, более двух тысяч радиостанций, почти 700 дронов, 222 тепловизора, 81 подавитель БПЛА, 29 автомобилей и другое оборудование.

«Мы помогаем всем необходимым бойцам на передовой при содействии бизнеса, депутатов Законодательного собрания, общественных организаций, волонтёров самых разных возрастов. Никто не остаётся равнодушным. Говоря о вкладе правительства Камчатского края хочу отметить, что в общей сложности около полумиллиарда рублей направлено на закупку всего необходимого бойцам на передовой. По состоянию на текущий момент закуплено и передано более 54 тысяч единиц различных необходимых элементов оборудования, расходных материалов и прочего», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что в скором времени для 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты закупят дополнительное оборудование, в котором нуждаются бойцы на передовой. По словам Владимира Солодова, все силы тыла сейчас направлены на помощь фронту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.