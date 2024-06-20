Камчатская медицина будет современной, качественной и комфортной для жителей региона — губернатор Владимир Солодов

Губернатор Камчатского края в докладе об итогах работы правительства региона рассказал об открытии восьми объектов системы здравоохранения полуострова и особо заострил внимание на качественной составляющей медицины, которая должна быть в любой точке на карте, даже самом отдаленном селе.Локомотивом этого движения стал национальный проект «Здравоохранение». Он позволяет строить новые медицинские объекты, проводить капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения и обновлять оборудование.

«Совершенствование условий оказания медицинской помощи на местах, в том числе в отдалённых населённых пунктах края — одна из ключевых задач в сфере здравоохранения. За отчётный период было построено три фельдшерско-акушерских пункта, две врачебные амбулатории, в посёлке Пионерский построена новая современная амбулатория с дневным стационаром. С 1 июля 2024 года начнёт свою работу ФАП в селе Сосновка. Для этого в центре посёлка было приведено в порядок заброшенное здание. Данный ФАП станет девятым по счёту объектом здравоохранения за 2023 и начало 2024 года, которые построены на Камчатке», — сказал Владимир Солодов.

Помимо федеральной поддержки, регион и собственными усилиями планомерно развивает систему здравоохранения. Были открыты новые отделения — терапевтическое и педиатрическое на 10 километре в краевой столице Камчатки. Сданы пять объектов капитального строительства и быстровозводимая модульная конструкция и приобретены два объекта для размещения медицинских организаций. В медучреждения края поставлено 334 единицы медицинского оборудования. Кроме того, для работы в системе здравоохранения полуострова привлечено 713 медицинских специалистов.

В эти минуты идёт ежегодный отчёт губернатора Камчатского края перед камчатским парламентом. Трансляция ведётся на личных страницах главы региона в социальных сетях и RuTube-канале правительства Камчатского края, а также в эфире местных телеканалов «41 Регион», «Камчатка 1» и «Россия 24».