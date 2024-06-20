В центре Петропавловска построят музей Камчатки

В историческом центре столицы Камчатки появятся несколько новых точек притяжения горожан и туристов. Это будет реализовано в рамках выполнения мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе отчёта перед краевыми депутатами.

«Кроме общественного центра, который будет построен у подножия Никольской сопки, и станет местом культурного отдыха горожан и туристов, будет построен музей Камчатки. Мы готовы к старту строительства, как только будет подтверждено федеральное финансирование. Музей позволит объединить краеведческую компоненту, художественную составляющую и сделать особый акцент на славных страницах воинской истории, подчеркнуть те подвиги, те достижения и победы, которые на нашей земле совершили наши предки. Музей призван увеличить гордость подрастающего поколения за наш регион, доблесть наших жителей и природу», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Кроме того, в этом году ведутся работы по созданию арт-кластера, уже идут работы по реставрации исторических зданий по улице Красинцев. В этом году заработает школа креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Там добавили, что ещё одной точкой притяжения станет планетарий на вершине Никольской сопки, сейчас там уже демонтированы здания заброшенного телецентра.