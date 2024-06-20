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  4. Губернатор Камчатки высказался об издержках процесса реновации: Неудобства на время, а комфортный город навсегда

Губернатор Камчатки высказался об издержках процесса реновации: Неудобства на время, а комфортный город навсегда

17:01
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Губернатор Камчатки высказался об издержках процесса реновации: Неудобства на время, а комфортный город навсегда

Доклад губернатора Камчатского края перед законодательной властью субъекта включил и личное обращение к жителям и гостям Петропавловска-Камчатского. Владимир Солодов попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с заменой коммунальной инфраструктуры и строительством в центральной части города.

«Мы, горожане, вспоминаем про инфраструктуру только тогда, когда происходит авария или по другим причинам, когда идет что-то не так. Но для того, чтобы благоустройство было долговечным и качественным, необходимо создать и фундамент. Именно этим мы сейчас занимаемся. Разработана проектно-сметная документация для системной перекладки коммунальной инфраструктуры города. Ну и, конечно, я не могу не отметить, что с этим связаны серьёзные сложности и неудобства для нас. Мы все их каждый день замечаем — перекрытие улиц, изменение схемы движения, перекрытие привычных прогулочных зон. Хочу напомнить известную истину, что неудобства, в данном случае, на время, а комфортный и красивый город навсегда», — сказал Владимир Солодов.

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