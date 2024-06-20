Губернатор Камчатки подготовил перечень антиалкогольных мер

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в отчёте Законодательному собранию Камчатского края сделал упор на здоровье жителей региона. Первое, что отметил губернатор — это борьба с алкоголизацией населения. В этих целях, по поручению главы региона, разработан пакет антиалкогольных мер.

«Хочу поблагодарить депутатов за поддержку первых шагов в этом направлении – принятие закона, ограничивающего продажу спиртных напитков в общественном питании в МКД и на прилегающих территориях. Следующим шагом я планирую ввести полный запрет на торговлю алкоголем в МКД. Мы подготовили целый пакет антиалкогольных мер и уже осенью вынесем первую часть на рассмотрение Заксобрания. Я считаю, что данные меры значительно снизят уровень потребления алкоголя в регионе», — сказал Владимир Солодов.

Важная составляющая здоровья наших сограждан – это здоровый образ жизни. Антиалкогольные меры позволят снизить уровень смертности в регионе, а систематическое развитие физкультурного комплекса позволит поднять продолжительность и качество жизни наших горожан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.