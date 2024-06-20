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  4. Совместные действия главы региона и филиала фонда «Защитники Отечества» на Камчатке приносят отличные результаты

Совместные действия главы региона и филиала фонда «Защитники Отечества» на Камчатке приносят отличные результаты

17:25
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Совместные действия главы региона и филиала фонда «Защитники Отечества» на Камчатке приносят отличные результаты

С начала работы филиала Фонда «Защитники Отечества» на Камчатке здесь побывали 2 500 человек, а количество обращений превысило более 7 600. Большая часть из них успешно решена благодаря тесному взаимодействию с правительством Камчатского края. Об этом в своем докладе парламенту уверено заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов

«В фонде “Защитники Отечества” обучены социальные координаторы, у которых на индивидуальном сопровождении сейчас состоят 341 человека из числа семей военнослужащих и 150 участников специальной военной операции. Отдельно хочу отметить моё взаимодействие с центральным аппаратом фонда “Защитники Отечества” и Анной Цивилевой, которая эту работу выстраивала в масштабах всей страны. Отмечу, что социальные координаторы фонда создают новый формат работы с погружением в индивидуальные особенности и потребности человека с исключением любой бюрократии. Этому способствует что у многих из них близкие находятся в зоне проведения специальной военной операции, либо они сами вернулись с фронта в качестве ветеранов», — сказал Владимир Солодов.

Благодаря правительству Камчатского края было подобрано и оборудовано помещение, где сегодня расположен филиала фонда “Защитники Отечества”. Прием посетителей идёт комфортных и уютных условиях. Сотрудники фонда тесно взаимодействуют с межведомственными подразделениями правительства Камчатского края, что позволяет решать любые вопросы в оперативном порядке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов лично проводит встречи с бойцами, с их семьями, помогает решить возникающие проблемы.

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