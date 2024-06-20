Владимир Солодов: увеличить продолжительность жизни на Камчатке — задача решаемая

Камчатка успешно реализует меры по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности населения, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе отчёта перед краевыми депутатами.

«Максимальное внимание уделяется родовспоможению и репродуктивным технологиям. Это зона особого внимания всей страны. Как результат за последние три года в два раза снизилась младенческая смертность и общая смертность тоже показывает отрицатльную динамику. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 70 лет и мы за последний год в этом статистическом показателе дали прирост в 1,5 года и приблизились к доковидным отметкам. Конечно, это не является точкой, на которой нужно останавливаться. Нам нужно превысить и среднероссийский уровень, 73 года, и решать амбициозные задачи, поставленные Президентом, по обеспечению продолжительности здоровой жизни», — сказал Владимир Солодов.