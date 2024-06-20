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  4. Более 1,5 млрд рублей выделила Камчатка на выплаты бойцам СВО и их близким

Более 1,5 млрд рублей выделила Камчатка на выплаты бойцам СВО и их близким

17:45
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Более 1,5 млрд рублей выделила Камчатка на выплаты бойцам СВО и их близким

В Камчатском крае участникам СВО и членам их семей предоставляется ряд мер поддержки. На эти цели из резервного фонда краевого правительства за 2022-2023 годы предоставлены единовременные выплаты на сумму больше 1,5 млрд рублей. Как заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов во время отчёта перед Законодательным собранием, регион прикладывает все силы для того, чтобы позаботиться о семьях камчатских героев.

«С первого дня начала специальной военной операции мы занимаемся не только помощью военнослужащим, но и поддержкой их близких. Так, 829 детей мобилизованных бойцов бесплатно питаются в школах, 788 детей бесплатно посещают детский сад. Ещё 39 детей в прошлом году бесплатно посетили Долину гейзеров. Я считаю очень важным поддерживать родных наших военнослужащих, пока защитники сражаются на фронтах специальной военной операции», — сказал Владимир Солодов.
В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что сегодня состоялся ежегодный отчёт губернатора Камчатского края перед камчатским парламентом. Там глава региона сообщил, что около полумиллиарда рублей Камчатка направила на закупку необходимого оборудования и вещей для участников специальной военной операции. В числе того, что закупили для нужд фронта — более 13 тысяч единиц экипировки, более двух тысяч радиостанций, почти 700 дронов, 222 тепловизора, 81 подавитель БПЛА, 29 автомобилей и другое оборудование. 

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