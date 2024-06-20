За два года на 29% — жилья на Камчатке стали строить больше

Отчёт о деятельности правительства Камчатского края за 2023 год, который представил глава региона перед депутатами ЗакС, утвердителен в том, что жилищное строительство на Камчатке за последние два год выросло на 29 процентов.

«В 2023 году мы вышли на планку 87 тысяч квадратных метров жилья. Это говорит о качественных сдвигах. Хотя конечно, ощутимый результат с точки зрения и рынка недвижимости, и показателей мы получим, когда будут сданы крупные проекты комплексной застройки. Я имею в виду микрорайон Северный и жилой район по улице Топоркова, которые сейчас находится в активной стадии», — сказал Владимир Солодов.

Благодаря растущему уровню стройки в регионе формируется отрасль производства строительных материалов. Открылся завод по производству металлоконструкций, формируется строительный промпарк в районе 10 километра. Это является закономерным, поскольку объемы строительства растут, а мастер-план уже сегодня начинает формировать долгосрочный спрос.