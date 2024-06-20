Владимир Солодов: Через несколько лет мы должны войти без мазута в нашем энергетическом балансе

Сегодня на Камчатке продолжает реализовываться проект по строительству плавучей регазификационной установки. Это еще один шаг к тому, что энергетика будет не только эффективной, но и дружественной к окружающей среде. Такую мысль высказал в ходе своего доклада перед парламентариями губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Проблемы с топливно-энергетическими ресурсами по-прежнему оказывают самое серьезное влияние на разбалансировку краевого бюджета. Я хочу напомнить, что мы реализуем проект по строительству плавучей регазификационной установки. На нее выделено федеральное финансирование. В настоящее время определяется подрядчик по строительству этих сложных гидротехнических сооружений. Через несколько лет мы должны войти без мазута в нашем энергетическом балансе. Также из перспектив хочу доложить о результатах по продвижению, связанному с наращиванием доли возобновляемых источников энергии как за счёт геотермальной энергетики, которая должна наращиваться ввиду строительства уже согласованной второй очереди Мутновская станции геотермальной энергетики, так и за счёт активного создания объектов ветрогенерации и солнечной генерации, интерес, к которым у инвесторов есть. И в перспективе наша главная задача сделать энергетическую систему не только эффективной, но и дружественные к окружающей среде», — сказал Владимир Солодов.