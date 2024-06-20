Школьники и студенты Камчатки имеют доступ к образованию на всех ступенях — от мест обучения, до методов преподавания

Глава региона , выступая с докладом об итогах работы в ЗакС, особо отметил работу Министерства образования с талантливыми детьми, подчеркнув, что раскрытие уникальных способностей у подрастающего поколения — общая задача на всех уровнях власти. Именно поэтому большое внимание уделялось и будет уделяться развитию инфраструктуры.

«У нас заработал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по системе Сириус “Восход” на базе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина. Конкретные сформулированы планы по развитию инфраструктуры детских лагерей. Проводим предметную работу с инвесторами по её восстановлению. Это крайне востребовано со стороны наших жителей и, уверен, будет востребовано у жителей других субъектов страны, как минимум жителей Дальнего Востока», — сказал Владимир Солодов.

По инициативе Ирины Яровой на сегодня есть действенный механизм по массовому направлению на целевое обучение и обязательному возвращению выпускников образовательных учреждений на территорию Камчатского края. Камчатка — один из регионов-лидеров по активности использования этого нового инструмента.

В 2023 году особое внимание было уделено развитию науки. В сентябре прошлого года состоялось мероприятие, ставшее уже традиционным, – спутник Всероссийского Конгресса молодых ученых. В мероприятии приняли участие более 100 ученых. КамГу имени Витуса Беринга второй год участвует в программе «Приоритет - 2030», которая позволяет привлечь серьёзные средства на развитие материальной базы и перезагрузку программ обучения вуза.

Правительством Камчатского края подготовлена и прошла защиту перед Наблюдательным советом программа комплексных научных исследований Камчатского края и прибрежных акваторий на 2024-2026 г.г. Вместе с выигранными в этом году тремя проектами по созданию молодежных лабораторий, финансирование научных исследований на Камчатке в ближайшие три года составит около 900 млн рублей.