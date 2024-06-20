Судоремонтная отрасль начинает вносит серьёзный вклад в развитие экономики Камчатки — губернатор Камчатки

Вклад в экономику Камчатского края начинают вносить такие отрасли как судостроение и судоремонт, отметил глава региона Владимир Солодов выступая с отчётом о проделанной работе правительством региона за 2023 год перед местными законодателями.

«Хочу отметить крупное предприятие, которое у нас работает — судоремонтная верфь. (...) Уже запущены два дока в работу. В планах запуск ещё четырёх и выход на ремонт не менее 60 средних и малотоннажных судов. Отмечу большой интерес инвесторов к созданию дополнительных мощностей. Будем обязательно помогать им дойти до конечной реализации», — сказал Владимир Солодов.

Добавим, судоремонтная отрасль в 2023 году заняла второе место среди обрабатывающих производств, став важным звеном в обеспечении развития рыбодобывающего комплекса, транспорта и, в перспективе, нефтегазовой промышленности региона. В это же время на Камчатке возрождается и другая отрасль — судостроительная.

«Рыболовецкий колхоз им. Ленина строит 6 малых рыболовных сейнеров. В августе 2023 года осуществлен спуск на воду первого малотоннажного рыболовного сейнера “Апача”. Это первое за 20 лет судно, которое построено на камчатских верфях. Заказ на постройку всех шести судов серии будет выполнен в 2025 году», — сообщили в правительстве.