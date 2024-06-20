Главная задача правительства Камчатки — повысить качество жизни земляков-камчатцев

Выступая с докладом отчетом перед парламентариями глава субъекта Владимир Солодов отметил, что на Камчатке стараются поддерживать доходы граждан и сохранять уровень заработных плат, для чего изыскиваются звоможности для индексации выплат и пособий.

«Обеспечение достойного уровня жизни населения – наша главная задача. Несмотря на непростой период для бюджета, мы обеспечиваем индексацию заработных плат и реальный их рост. Был проиндексирован ряд выплат и пособий на 5 процентов. В Камчатском крае, как и по всей стране, в следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет на 15 процентов. В среднем по стране его размер составит чуть более 22 тысяч рублей. В Камчатском крае размер МЗП будет составлять от 58 до 67 тысяч рублей», — сказал Владимир Солодов.

Также с 2025 года в стране установят соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой. Если сейчас МРОТ зависит от величины темпа роста прожиточного минимума, то со следующего года МРОТ составит 48 процентов медианной зарплаты. Она отражает количество средств, которые в среднем получает человек. Поэтому считается корректным показателем обеспеченности граждан, чем средняя зарплата.

«По поручению Президента, в дальнейшем это соотношение будет расти, а к 2030 году МРОТ будет составлять не менее 35 тысяч рублей. В Камчатском крае, соответственно, размер минимальной зарплаты составит от 91 тысячи до 105 тысяч рублей», — рассказали в министерстве труда и развития кадрового потенциала