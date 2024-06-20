Программа развития камчатского региона не зря названа «Народной» — краевое правительство

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступая перед краевым парламентом, сообщил, что на базе Центра развития Камчатки было проведено 52 стратегических сессии, на которых совместно с жителями края, экспертами, общественными деятелями обсуждались стратегические приоритеты для самых различных отраслей. Кроме того, более 1900 волонтеров вели работу в полях и смогли собрать более 48 тысяч предложений в данную программу.

«Четыре года назад мы разрабатывали программу развития нашего региона, было собрано огромное количество инициатив наших граждан и она так и была названа — Народная программа. Именно она лежит в основе утверждённой позднее стратегии социально-экономического развития Камчатского края и именно о результатах её исполнения я докладывал сегодня, говоря о результатах деятельности правительства. Программа эта была представлена в сентябре 2020 года, а срок её завершения — 2025 год. В этой связи хочу ориентировать моих коллег сосредоточиться на завершении всех без исключения мероприятий и на достижении поставленных нашими гражданами задач. Мы не имеем права обмануть ожидания наших жителей. Как отметил в ходе Послания Федеральному Собранию Президент нашей страны, “...главный результат реализуемых госпрограмм измеряется не тоннами, километрами и суммами потраченных денег. Главное — это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь”», — подчеркнул губернатор Камчатского края.

Владимир Солодов поблагодарил за совместную работу членов правительства Камчатского края, представителей региона в Совете Федерации и Государственной Думе, депутатов Законодательного собрания, муниципальные образования, правоохранительные органы, представителей федеральных структур, руководителей предприятий и общественных организаций.

«И, конечно, хочу поблагодарить жителей региона. Надеюсь и рассчитываю, что и впредь мы будем работать также слаженно на благо нашего красивого и благодатного края», — сказал Владимир Солодов, завершая своё выступление.

Напомним, губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием региона.