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  4. Владимир Солодов поздравил кинологов Камчатки с профессиональным праздником

Владимир Солодов поздравил кинологов Камчатки с профессиональным праздником

09:48
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Владимир Солодов поздравил кинологов Камчатки с профессиональным праздником

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил кинологов региона с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за непростую работу.

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю кинологов Камчатского края со 115-летним юбилеем со дня создания кинологических подразделений МВД России. Сегодня кинологическая служба считается одной из самых сложных в органах внутренних дел. На Камчатке трудятся 39 кинологов, за которыми закреплено 58 служебных собак. Могу с уверенностью сказать, что наши специалисты — это настоящие профессионалы своего дела.
Ваша работа — это искусство, которое требует не только знаний и навыков, но и огромного сердца. Благодарю за вашу непростую, но очень важную для нашего общества работу. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью от успехов в профессиональной деятельности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений. С праздником, дорогие кинологи!» — поздравил Владимир Солодов.
В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что 21 июня ежегодно отмечается День кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации. Праздник утвержден приказом МВД России 18 июня 2004 года.

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