Полезные советы для начинающих занятия физкультурой

Тем, кто решил заниматься физкультурой, специалисты советуют начать с простых упражнений, постепенно увеличивая нагрузку.Стоит уделить внимание удобной одежде и обуви для занятий.

Тренировки нужно проводить регулярно 3-5 раз в неделю, подбирая такие упражнения, которые вам комфортно выполнять и которые не вызывают боли.

Любое занятие должно начинаться с разминки, при этом нужен контроль пульса и давления.

Тренеры советуют правильно выбирать нагрузку, наращивая интенсивность занятий постепенно, в комфортном для вас режиме. Следует избегать силовых упражнений и нагрузок на суставы, отдавая предпочтение упражнениям на растяжку и гибкость.

Эффективны занятия на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении. После приема пищи до начала занятий должно пройти не менее 1,5 часов.

Если пожилому человеку не нравится заниматься зарядкой, физическими упражнениями, то стоит помнить, что в этом возрасте полезна любая физическая активность: работа по дому, прогулки с собакой, работа на дачном участке, игры с внуками, танцы, прогулки на свежем воздухе. Главное - вести подвижный образ жизни.