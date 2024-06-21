Камчатские приставы конфисковали внедорожник. Владелец был осужден за нетрезвое вождение и снова повторил 

Суд постановил конфисковать Toyota 4Runner у 40-летнего елизовчанина. Он был задержан за рулем своего авто в состоянии алкогольного опьянения, а ранее уже привлекался к административной ответственности», — сказано в сообщении.Решение суда исполнили приставы Елизовского района.

«Владелец добровольно передал ключи от авто сотрудникам. Но сетовал, что не ожидал подобной развязки. Иначе пьяным бы за руль не сел», — рассказали в управлении.

Автомобиль передан в Росимущество и будет выставлен на торги. Денежные средства поступят в доход государства.