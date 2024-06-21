На Дальнем Востоке добыли 1070 тонн лосося

В Росрыболовстве состоялся первый штаб по организации лососевой путины-2024. Промысел тихоокеанских лососей стартовал на Дальнем Востоке в конце мая с Приморского края. С 1 июня к добыче приступили рыбаки Камчатки – региона-лидера по объёмам вылова.

По данным на 18 июня, вылов составил 1070 тонн. Основной улов тихоокеанских лососей обеспечили рыбаки Камчатки – более 900 тонн. Это 85 % общего вылова. В уловах преобладает нерка, остальной объём приходится на чавычу, кету и симу. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Вылов распределился так: нерка – 807 тонн (75 %), горбуша – 152 тонны (14 %), чавыча – 88 тонн (8 %), кета – 13 тонн, сима – 11 тонн.

«Путина у нас только начинается. Ждём рыбу, и важно, чтобы специалисты четко указали, куда она придёт», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В ведомстве добавили, что начало хода лососей на Камчатке в настоящее время уступает по интенсивности предыдущим двум годам. Наука объясняет это гидрологическими условиями (низкими температурами воды в мористой части), природными явлениями и состоянием запасов в конкретных реках. Предполагается, что пока это только задержка подходов.

По прогнозам отраслевой науки, вылов тихоокеанских лососей в ходе путины может составить 320 тысяч тонн — вдвое меньше фактического результата 2023 года, но больше уровня 2020 и 2022 годов. Об этом рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. По данным ВАРПЭ, с начала года российские рыбаки добыли 2,35 млн тонн водных биоресурсов (+1,4 % к прошлому году). Около 75 % пришлось на Дальний Восток.