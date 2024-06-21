Установить единые универсальные требования к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов — инициатива Ирины Яровой 

Необходимо оперативно внести изменения в Постановление Правительства, чтобы установить единые универсальные требования к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов. С соответствующей инициативой заместитель Председателя ГД Ирина Яровая обратилась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Автор закона о школьном питании Ирина Яровая считает, что в школьном общепите имеются серьезные проблемы.

«Случаи нарушения санитарного законодательства, а также возвраты некачественной поставленной продукции отмечены почти во всех субъектах РФ. В целом за последний год выявлено 7003 нарушения у поставщиков продуктов питания. Это и поставка продуктов без необходимых документов, без соответствующей маркировки, поставка продуктов с нарушением срока годности или замена одной продукции на другую, более низкого качества, чем в контракте», — сообщила Ирина Яровая.

По результатам анализа, по инициативе вице-спикера ГД, было проведено обсуждение вопроса с министерством финансов, министерством просвещения, ФАС, Роспотребнадзором, НИИ детского питания и регионами. По итогам которого принято решение о безусловном дополнении действующих норм, которые не позволяют в полной мере обеспечить безопасность и качество поставляемого детского питания в образовательные организации.

«Убеждена, что в кратчайшие сроки на уровне Правительства РФ необходимо установить единые обязательные требования к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов. Предлагаем создать на уровне правительства рабочую группу для оперативной подготовки изменений в Постановление Правительства. Планирую принять участие в этой работе. Кроме того, мною готовятся комплексные изменения в законодательство по вопросам дополнительных гарантий и мер контроля в обеспечении детей в садах и школах качественным и безопасным питанием на всей территории нашей страны. Это в полной мере соответствует Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации до 2030 года и поручениям Президента по реализации Десятилетия детства», — заключила Ирина Яровая.