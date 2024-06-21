На Камчатке у браконьеров конфисковали 70 килограммов лосося

В Усть-Камчатском районе у браконьеров изъяли более 70 килограммов лосося и почти 1,5 килограмма икры. Так, 26 экземпляров нерки общим весом 49,6 килограмма, 14 ястыков икры, а также два пласредства и сеть конфисковали инспекторы Мильковского отдела рыбоохраны на берегу озера Куражечное в Усть-Камчатском районе. Лица, причастные к вылову, скрылись с места происшествия. Однако, в последствии, они установлены и задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщили в Северо-Восточном ТУ Росрыболовства.

Ещё двух граждан оперативники СВТУ ФАР задержали на берегу протоки Озерная Усть-Камчатского района. К моменту прибытия инспекторов браконьеры успели добыть 12 экземпляров нерки общим весом 23,4 килограмма. Документов, подтверждающих законность вылова, мужчины предоставить, не смогли. Два орудия лова и рыбу у правонарушителей изъяли и передали на ответственное хранение.

Материалы дел по статьям 144 и 145 УПК РФ переданы в МВД для предварительной проверки и принятия решения о возбуждении уголовных дел. В СВТУ ФАР напомнили, что за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27455 рублей.

Между тем, на западе Камчатки бороться с браконьерами будут с помощью беспилотников. Квадрокоптерами и беспилотными воздушными судами самолётного типа с дальностью полёта до 100 километров оснащены все оперативные группы, которые патрулируют реки Усть-Большерецкого и Елизовского районов. Работа будет вестись круглосуточно – БПЛА оборудованы видеокамерами и тепловизорами. Об этом сообщили представители Ассоциации «Река Большая». Там добавили, что жителей районов просят не беспокоиться – воздушные аппараты несут угрозу только браконьерам.