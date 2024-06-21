Для чего нужна физкультура пожилым людям? Отвечают врачи краевого ЦОЗ

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, чаще болеют и в среднем живут меньше, чем те, кто активно двигается и занимается спортом, утверждают медики.

Между тем, именно в пожилом возрасте важно сохранять двигательную активность, так как отсутствие физических нагрузок ускоряет процессы старения и усугубляет течение многих заболеваний, характерных для этого возраста.

Как отмечают специалисты, у физически активных пожилых людей в лучшем состоянии находятся сердечно - сосудистая и дыхательная системы, более высокая физическая и умственная работоспособность, лучше память и координация движений, а соответственно, они более самостоятельные и уверенные в своих силах.

«Даже хронические болезни не являются противопоказанием к посильным физическим нагрузкам. Конечно, есть примеры успешных возрастных спортсменов и даже спортсменов-долгожителей, но в пожилом возрасте все-таки рекомендуются не занятия спортом, а оздоровительная физическая активность и упражнения с учетом возможностей и здоровья человека», — советуют в Камчатском Центре общественного здоровья.