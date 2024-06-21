В труднодоступные районы Камчатки продолжат 440 километров оптики

В Камчатском крае до 2026 года планируют построить 440 километров волоконно-оптической линии связи. Высокоскоростной интернет появится в восьми населённых пунктах (Карага, Кострома, Ивашка, Тымлат, Ильпырское Карагинского района, Вывенка, Корф, Тиличики Олюторского района).

Реализация проекта по устранению цифрового неравенства в Камчатском крае — важная часть работы с отдалёнными районами полуострова, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе отчёта перед камчатским парламентом. Он подчеркнул жизненную необходимость в устойчивой связи с отдалёнными районами Камчатского края.

По словам главы региона, в 2022-2023 годах реализован масштабный проект по строительству ВОЛС в направлении северных районов Камчатки по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» с подключением девяти населённых пунктов Тигильского округа и Карагинского района, протяженностью более 860 километров. Несмотря на горный ландшафт, нестабильность погоды и природные катаклизмы, работы велись заранее, чтобы как можно быстрее подключить дома жителей северных районов Камчатки.

«За 2023 год нам удалось реализовать исторический проект строительства оптоволоконной линии связи на северах. Интернет пришёл уже в Оссору, и я хочу доложить, что принципиальное решение продолжение сети до Тиличек принято. В 2024-2026 годах мы рассчитываем этот проект реализовать. Безусловно, связь — это залог и экономики будущего и качественной жизни камчатцев», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства с 2021 года мобильная связь четвёртого поколения появляется ежегодно в двух населённых пунктах полуострова. За период 2021-2023 годов ею обеспечены сёла Северные Коряки (Елизовский район), Майское (Усть-Камчатский район), Аянка (Пенжинский район) и Тымлат (Карагинский район), а также посёлок Таёжный (Мильковский округ).

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что строительство распределительных сетей в сёлах, куда должен прийти интернет, ведётся в Камчатском крае заранее. Это существенно ускоряет и упрощает процесс подключения к сети интернет домов и квартир жителей северных районов полуострова.