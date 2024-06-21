22 июня Петропавловск-Камчатский почтит память героев Великой Отечественной войны

В Петропавловске-Камчатском в День памяти и скорби, 22 июня, пройдут мероприятия, посвящённые дню начала Великой Отечественной войны. На протяжении всего дня, с 10 до 17 часов, для жителей и гостей города будут открыты двери исторического выставочного центра «Город воинской славы» на улице Ленинской, 8.

С 00:00 до 4 часов утра 22 июня в парке Победы на Дачной пройдет патриотическая акция «Огненные картины войны». Волонтеры и активисты выложат из свечей и лампад масштабные огненные картины о Великой Отечественной войне и героях военных лет. Здесь же, в парке Победы, в 12 часов начнется торжественный ритуал памяти камчатцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В нём примут участие ветераны, представители правительства края, администрации городского округа, депутаты, военные, общественные организации, студенты, школьники, неравнодушные жители города. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой, волонтеры раздадут георгиевские ленточки. По окончании участники митинга возложат цветы к памятнику-мемориалу и памятнику труженикам тыла. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вечером, в 21:15, в парке Победы будет объявлена минута молчания в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы войны. Всероссийская акция «Минута молчания» пройдет одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР.

Вечером 22 июня над Петропавловском-Камчатскими – Городом воинской славы – засияют «Лучи Победы». Всероссийская акция, ставшая традиционной, пройдет в центре краевой столицы. В 22:30 мощные прожекторы озарят стелу «Город воинской славы» и небо над городом. В этом году в акции будут задействованы более 60 прожекторов, а сама стела будет подсвечена цветами флага Российской Федерации. Одновременно на площади у стелы начнется концертная программа «Ради мира на земле», в которой прозвучат песни военных лет.

Во время памятных мероприятий 22 июня с 11:00 до 13:30 движение автотранспорта по улице Толстого в районе парка Победы перекроют.