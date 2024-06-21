Основной период сдачи ЕГЭ завершился в Камчатском крае

На Камчатке сегодня, в последний день основного периода сдачи ЕГЭ, у одиннадцатиклассников была возможность сдать любой из предусмотренных учебной программой экзаменов. В резервные сроки ЕГЭ в Камчатском крае сдали 387 выпускников. Утверждение и объявление последних результатов экзаменов до 1 июля.

«Сейчас на Камчатке уже семь выпускников получили 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Наивысший результат продемонстрировали два одиннадцатиклассника из краевой столицы – ученик школы № 33 Алексей Рябых и выпускник 46 лицея Максим Побережный, ученица Пионерской школы Елизовского района Милана Чиркова. Кроме того, двое ребят из Оссорской школы Карагинского района – Мария Сиомко и Ярослав Юрин. Также 100 баллов на экзамене получили две ученицы школы № 5 песёлка Ключи Усть-Камчатского района – Варвара Шубина и Полина Лебедева. Все эти ребята получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей за каждый учебный предмет», – рассказала заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

В резервные дни ЕГЭ сдавали участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по уважительной причине, например, из-за болезни, а также те, у кого совпали даты проведения экзаменов. Воспользоваться резервными днями могут и выпускники, которые не набрали минимально допустимый балл для получения аттестата по обязательному предмету. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Выпускники, которые захотят улучшить свои результаты ЕГЭ для поступления в вуз, смогут пересдать один из учебных предметов 4 или 5 июля. Но следует учитывать, что предыдущий результат выпускника при этом будет аннулирован. Полученный результат никак не повлияет на оценки в аттестате, но изменит баллы, которые будут отображаться в региональной и федеральной информационных системах и непосредственно повлияют на возможность поступления в высшее учебное заведение.

Напомним, в этом году ЕГЭ в Камчатском крае сдают более 1500 выпускников.