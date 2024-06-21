Ирина Яровая: Свеча памяти – это неугасимая связь поколений

«Свеча памяти – это неугасимая связь поколений, в основе которой сердечная благодарность, вечная память и великая скорбь», — сказала заместитель Председателя Государственной Думы, сопредседатель Попечительского совета международной акции «Свеча памяти» Ирина Яровая.



Это случилось после поминального богослужения в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, которое уже в 16 раз состоялось в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов Воинской славы России.



«В шестнадцатый раз мы зажигаем Свечу памяти в Елоховском соборе. И этот огонь, отражает биение миллионов сердец граждан нашей страны, которые зажигают свечу памяти во всех регионах и окнах домов нашей страны, многих стран мира, объединяя всех в силе священной памяти. Свеча памяти стала не просто традицией, это общая сила неприятия фашизма и нацизма в любых его проявлениях», — уверена Ирина Яровая.



«Величайший подвиг Победы нашего народа - это сила духа во плоти, который больше человеческих возможностей. Сила духа, в которой навсегда для всех поколений генетически и кровно утверждена сила добра, мужества и справедливости. Ценой миллионов жизней наш народ, наш советский солдат отстоял свою Родину и жизнь будущих поколений, спас мир и Европы, подарил жизнь всему миру», — сказала вице-спикер ГД.



«Советский солдат-победитель на века, на все времена передал нам силу добра и созидания, благодарности и верности Отечеству, которая всегда будет против зла, агрессии и нацизма. И вечный огонь Памяти всегда, не только сегодня, охраняет молодое поколение от лживых попыток умаления великого подвига нашего народа, спасшего мир от фашизма. Сегодня наши солдаты и офицеры противостоят современному нацизму. И это самое сильное и нерушимое подтверждение того, что связь поколений неразрывна, и что никто не забыт и ничто не забыто! Вечная память всем погибшим! Низкий поклон всем защитникам нашего Отечества!» - заключила Ирина Яровая.