Первое оборудование начали монтировать в здании строящейся Камчатской краевой больницы

Монтаж первого оборудования начали на стройке Камчатской краевой больницы. Об этом доложил губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе ежегодного отчёта перед Законодательным собранием региона.

«В этом году наш главный долгострой будет завершён. Мы прекрасно знаем, насколько изношено здание действующей краевой больницы, что препятствуют организации качественной медицинской помощи. Уже сегодня начинается монтаж первого оборудования в кабинетах новой краевой больницы. Будут введены в эксплуатацию лечебно-диагностический и палатный корпус на 175 мест, а также необходимые вспомогательные сооружения, которые позволят в одном месте, не бегая между зданиями, получать всю необходимую помощь пациентам, а врачам её оказывать. Отдельно хочу сказать, что проект амбициозный со строительный точки зрения — это самое большое здание, которое когда-либо строилось на Камчатке. И в ближайшее время оно будет введено», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона напомнил, что это лишь первый этап работы. В ближайшем будущем предстоит второй этап - создание ещё одного корпуса с дополнительным палатным фондом, строительство детской краевой больницы. Объекты уже находятся в стадии проектирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.