Глава Камчатки: Будем повышать дисциплину подрядчиков

Накануне, губернатор Камчатского края Владимир Солодов на докладе перед парламентариями полуострова о работе правительства, особо отметил тему строительства новых общественно и социально значимых объектов.



«Наша главная задача — это реализовать каждый объект и каждое направление в срок и, наверное, что ещё более важно, с должным качеством. В этой связи я хочу поблагодарить депутатов Законодательного собрания, представителей общественного народного фронта, общественность за внимательное, иногда даже придирчивое, как нам кажется, отношение к объектам, которые созданы. Это абсолютно правильно. Ещё раз хочу сегодня вам сказать спасибо за такое отношение, мы обязательно будем повышать дисциплину подрядчиков, заставлять исправлять допущенные недочёты, повышать ответственность и искоренять проходное отношение к недостаткам или некачественному исполнению тех или иных работ. И обязательно исправлять все недочёты в рамках гарантийных обязательств без дополнительного расходования бюджетных средств. Это тот принцип, который мы реализуем уже по ряду объектов», — сказал Владимир Солодов.



Ежегодный доклад губернатора Камчатского края перед камчатским парламентом состоялся 20 июня. На нём присутствовали представители Законодательного собрания Камчатского края, руководители исполнительных органов власти, предприятий и организаций, главы муниципальных районов, представители общественности.