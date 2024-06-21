Дети военнослужащих по контракту на Камчатке могут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях

В Камчатском крае для детей участников специальной военной операции, в том числе тех, кто подписал контракт о прохождении военной службы, бесплатно предоставляются путёвки в детские загородные лагеря. Соответствующая мера поддержки действует по поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова.

«Мой супруг добровольно пошёл в зону проведения специальной военной операции в апреле 2023 года. Оформлено удостоверение ветерана боевых действий. Недавно посетили “Лагуну” бесплатно, по путёвке, как семья участника специальной военной операции. Мы многодетная семья, воспитываем троих детей - мальчиков. Сейчас все наши мальчишки, благодаря этой мере поддержки отдыхают в детском оздоровительном лагере "Металлист". Я считаю все предоставляемые меры поддержки семьям участников специальной военной операции достаточными», - рассказала супруга участника специальной военной операции Виктория Мамичева.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на региональном уровне участники специальной военной операции, подписавшие контракт о прохождении военной службы на Камчатке, получают различные выплаты и ряд льгот.

Напомним, получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт , где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.