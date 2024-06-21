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Как сохранить бодрость и здоровье после 50 лет? Советы медиков

17:15
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Как сохранить бодрость и здоровье после 50 лет? Советы медиков

В первую очередь, если вы хотите оставаться здоровыми и активными как можно дольше, надо отказаться от спиртного. Алкоголь провоцирует окислительный стресс и ускоряет старение организма.

«Изменения в организме, которые в итоге приводят к его старению, начинаются задолго до появления первых признаков. Уже после 25 лет начинают постепенно накапливаться повреждения на уровне молекул, клеток и тканей. По мере накопления этих поломок нарушается обмен веществ, что дает старт развитию "болезней старости" - сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, болезни Альцгеймера, остеоартроза и других. Конечно, у каждого все происходит по-своему, однако в наших силах замедлить этот процесс», - отметили в Камчатском Центре общественного здоровья.

По словам медиков, здоровье и активность человека в любом возрасте зависят от их усилий только на 10 процентов. Еще примерно 15 процентов - вклад генетики, наследственности, а все остальное - это образ жизни, который исключительно в наших руках. Продление жизни достигается за счет продления периода здоровья.

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