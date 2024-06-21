Единое пособие позволит модернизировать предоставление мер поддержки семьям на Камчатке. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе отчёта региональному парламенту.

«Это отдельное направление работы, которое призвано облегчить процесс предоставления социальных мер поддержки. Единое пособие позволяет избежать необходимости собирать целый перечь справок, чтобы получить желанную меру. Мы, в свою очередь, стремимся сделать этот процесс более удобным и открытым», — заявил Владимир Солодов.

Для получения пособия нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства. Также заявление можно подать через МФЦ. Фонд самостоятельно запросит необходимые для назначения пособия документы в соответствующих органах и организациях. Представить дополнительные сведения понадобится только в отдельных случаях, прописанных в законодательстве.

«Вместо стопки справок и постоянного хождения по нескольким инстанциям, семье достаточно подать одно заявление сразу на всех детей. Эти заявления рассматриваются социальным фондом. В принципе, всё, что мы делали в прошлом году, было нацелено на переформатирование сферы предоставления мер поддержки камчатским семьям. Например, появление семейного МФЦ сегодня позволяет семьям получить все необходимые консультации. Ещё раз подчеркну, что именно упрощение процедуры предоставления мер поддержки является одним из главных векторов развития социальной сферы на Камчатке», — рассказала Виктория Сивак, зампред правительства Камчатского края.

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ, в случае положительного решения средства будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя не позднее пяти рабочих дней после дня назначения ежемесячного пособия.