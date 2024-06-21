Двадцать семь миллионов деревьев высажено в «Саду памяти» по всей стране — Камчатка поддержала традицию

На Камчатке во Всероссийской акции «Сад памяти», приняли участие выпускники паратунской школы сообщили в правительстве региона. Школьники высадили 11 елей и одну крымскую сосну.



«Посадил свое дерево в честь Александра Николаевича Мельникова – это человек, который погиб во имя мирного неба над нашей головой. За деревом, которое я посадил, я буду обязательно ухаживать. И когда-то я приведу сюда своих детей и покажу им свою елочку», — рассказал выпускник Одиссей Кравцов.



«Сад памяти» - акция, посвящённая памяти погибших в Великой Отечественной войне. По всей стране уже высажено 27 миллионов деревьев.



«Это очень знаменательное событие, мы в очередной раз поддержали акцию “Сад памяти”. Сегодня она посвящена сегодня той дате, которую мы никогда не забудем, это 22 июня, когда началась немецко-фашистские захватчики приступили к военным действиям. Мы вспоминаем тех людей, которые остались навсегда молодыми, которые погибли. Мы вспоминаем сегодня и ребят, которые погибли во время специальной военной операции. Мы вспоминаем тех людей, которые отдали жизнь за нашу Родину», — сказал зампред краевого правительства Роман Василевский.



Напомним, акция проводится по поручению Президента Российской Федерации и проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии России в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.