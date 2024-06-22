Губернатор края выступил со словами обращения к жителям Камчатки в День памяти и скорби

Уважаемые жители Камчатского края! Дорогие ветераны! Сегодняшний день, 22 июня, навсегда вписан в историю человечества. В этот день началась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, унесшая десятки миллионов жизней.

С Камчатки на фронт ушло более 23 тысяч человек и сегодня, возвращаясь к тем событиям, мы склоняем головы перед подвигом наших предков, чтим память погибших на фронте, отдаём дань уважения тем, кто вложил неоценимый вклад в победу. Вклад Камчатки был неоценим как с точки зрения работы рыбной промышленности, так и с точки зрения сбора средств, которые пошли на помощь фронту.

Сегодня наша святая обязанность окружить заботой ветеранов, а также сохранить священную память об этих событиях и передать её подрастающему поколению. Сделать так, чтобы события Великой Отечественной войны никогда не остались простой строчкой в учебнике.

Я желаю всем нам мирного неба над головой и тепла в наших семьях. Вечная память нашим героическим предкам.



Справочно: В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года – 8 июня 1996 года вышел Указ Президента РФ, устанавливающий 22 июня как День памяти и скорби. В этот день в России по всей стране приспускаются государственные флаги, а телевидению и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких развлекательных программ и мероприятий.