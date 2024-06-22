«Ровно в четыре часа...»: Камчатка начала памятные мероприятия в День памяти и скорби, 22 июня

Огненную картину из семи тысяч свечей зажгли «Волонтеры Победы» в Петропавловске-Камчатском у мемориала в Парке Победы, рассказал руководитель Камчатского регионального отделения Всероссийского общественного движения



«Макет картины сначала был нарисован на асфальте, затем мы начали расставлять лампадки, а уже ночью зажигать в них свечи. К этой работе мы приступили в 11 часов вечера предыдущего дня. Над картиной трудились около 40 волонтеров, она состоит из семи тысяч свечей. В этом году огненная картина представляет собой изображение камчатских вулканов и взмывающих в небо журавлей. Картина символизирует камчатцев, отдавших жизни в годы Великой отечественной войны», — рассказал Антон Ковалёв.



Региональный координатор партийного проекта «Единой России» — «Историческая память», Ольга Соколова отметила, что День памяти и скорби это важная дата в истории страны.



«В День памяти и скорби в России отдают дань уважения тем, кто погиб в годы войны, трудился в тылу во имя Великой Победы, чтобы сохранить в памяти поколений их подвиг. Долг каждого из нас – знать свою историю, историю своей семьи и нашей страны! Важно бережно хранить память, память о тех, кого уже нет рядом с нами. Пока жива память о человеке, его имя будет жить вечно, не зная смерти. Мы помним своих ветеранов, своих близких, поэтому для нас они бессмертны!», - сказала Ольга Соколова.



В 2011 году Петропавловску-Камчатскому Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 ноября 2011 года № 1458 присвоено почётное звание - Город Воинской Славы.