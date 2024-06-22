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  4. Ирина Яровая: Низкий поклон всем защитникам Отечества во все времена

Ирина Яровая: Низкий поклон всем защитникам Отечества во все времена

12:45
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Ирина Яровая: Низкий поклон всем защитникам Отечества во все времена

Ирина Яровая, обратившись к землякам, отметила, что в этот день началась война против будущего и напомнила, что точка в той страшной войне была поставлена на Дальнем Востоке.

Дорогие земляки! В этот день началась самая страшная война в истории - война против мира и против каждого, живущего на Земле. Война против будущего.

Величайший подвиг Победы нашего народа - это сила духа во плоти. Когда каждый, не задумываясь, принял для себя одно решение – защищать свою страну, свою семью, свое Отечество. Ценой миллионов жизней наш народ сохранил и себя, и жизнь Европы, которая стояла на коленях, подарил жизнь всему миру.

Точка в той страшной войне была поставлена у нас на Дальнем Востоке, и мы с особым трепетом, благодарностью и гордостью храним память о Курильском десанте.

Сегодня мы почтим память защитников Родины минутой Молчания. Задумайтесь, если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в Великой Отечественной войне, то мир замолчал бы более, чем на 50 лет!

Для нас нет большей ответственности, чем быть достойными памяти своих отцов, дедов и прадедов, быть искренними и деятельными в любви к своему Отечеству. Вечная память и низкий поклон всем Защитникам Отечества во все времена.

Сегодня наши солдаты и офицеры противостоят современному нацизму. Светлая и вечная связь поколений, сила добра и справедливости. Никогда фашизм и нацизм не будут на нашей родной земле.

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