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Физкультура для пожилых — путь к продлению активной жизни

14:45
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Физкультура для пожилых — путь к продлению активной жизни

В Камчатском Центре общественного здоровья рассказали о самых популярных и полезных активностях для пожилого возраста.

Фитнес. Можно выбрать групповые или индивидуальные занятия, которые инструктор подбирает, исходя из возраста и состояния здоровья. В тренажерном зале пожилым будут полезны беговая дорожка, эллипс и велосипедный тренажер.

Северная ходьба стала особенно популярной среди пожилых людей в последние годы. При этом задействовано около 90% всех мышц, а нагрузка равномерно распределяется на весь организм. Простую технику этой ходьбы может освоить каждый.

Плавание и аква-аэробика помогут остановить как физическое, так и психологическое старение организма, станут отличной профилактикой деменции за счет улучшения кровоснабжения тканей мозга, помогут снизить вес, укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Пожилой возраст идеален для занятия йогой. Регулярные занятия позволяют приостановить процесс старения организма, способствуют сохранению подвижности позвоночника, укрепляют костный скелет и препятствуют развитию остеопороза. Все асаны в йоге старшее поколение выполняет мягко и бережно.

Беговые лыжи. Для активных пожилых людей, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, дыханием и сердечно-сосудистой системой, регулярные прогулки зимой на беговых лыжах станут прекрасной физической нагрузкой и источником хорошего настроения.

Настольный теннис является безопасным и легким вариантом физической активности. Он активизирует внимание, улучшает координацию движений, тренирует реакцию и логику. Игра азартная и интересная, что гарантирует участникам массу положительных эмоций и хорошее настроение.

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