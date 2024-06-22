Камчатка присоединилась к Минуте Молчания – автор закона о проведении Ирина Яровая

В День памяти и скорби 22 июня в 12.15 по московскому времени в России в третий раз прошла Общероссийская Минута Молчания.



«День памяти и скорби - особый в судьбе нашего народа. 83 года назад, 22 июня 1941 года в 12.15 по московскому времени вся наша большая страна замерла в едином страшном молчании при объявлении о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну. Началась священная народная война в борьбе с фашизмом, ставшая величайшим подвигом нашего народа в истории спасения человечества, которому нет равных. Четыре года невероятной силы духа и сопротивления злу фашизма, мужества и самопожертвования, 46 месяцев потерь и страданий, миллионы жертв, 1418 дней несокрушимой веры в Победу», — сказала Ирина Яровая.



«Общероссийская Минута Молчания - это символ общей и нашей вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия, предостережение от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии, чудовищных по своей сути и последствиям в истории всего человечества», — подчеркнула вице-спикер ГД.