Проезда нет на автотрассе между Мильково и Усть-Камчатском

Утром 23 июня было перекрыто автомобильное движение введено ограничение движения на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 207 по 209 километр.



«Ограничение введено в связи с размывом земляного полотна и потерей несущей способности дорожной одежды. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно», — говорится в сообщении главного управления МЧС России по Камчатскому краю.



Для справки: дорожная одежда — это многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая её на грунт.