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Проезда нет на автотрассе между Мильково и Усть-Камчатском

11:20
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Проезда нет на автотрассе между Мильково и Усть-Камчатском

Утром 23 июня было перекрыто автомобильное движение введено ограничение движения на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 207 по 209 километр.

«Ограничение введено в связи с размывом земляного полотна и потерей несущей способности дорожной одежды. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно», — говорится в сообщении главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Для справки: дорожная одежда — это многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая её на грунт.

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